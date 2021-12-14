Опади та заморозки: прогноз погоди у Києві на 14 грудня (карта)

Сьогодні температури опуститься до -1 градуса/Колаж: "Сьогодні"
У вівторок, 14 грудня, у Києві прогнозують вологу погоду. Крім того, буде морозно.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у столиці України прогнозують мокрий сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1 градуса. Вітер — північний, 5-10 м/с.
Внаслідок морозної погоди на дорогах можлива ожеледь!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.
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