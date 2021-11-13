Опадів не прогнозується: яка погода буде сьогодні у Києві (мапа)

Весь день у столиці буде малохмарним. Колаж "Сьогодні".

Погода в Києві буде малохмарною та хмарною. Максимальна позначка, на яку піднімуться стовпчики термометрів, становитиме +8 градусів. Швидкість вітру очікується слабка. Опадів не прогнозується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо у Києві буде вкрите хмарами. Без опадів.

Весь день у столиці буде малохмарним. Швидкість вітру, який вранці повіє із заходу, а вдень та ввечері – зі сходу, становитиме 1-2 метри на секунду. Опадів не прогнозується.

Температура: +2 +7°C;

Вологість: 73-98%;

Тиск: 754-755 мм;

Хмарно.

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Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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