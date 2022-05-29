Особливе свято: Яценюк тепло привітав із Днем Києва

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29 травня жителі столиці святкують День Києва. У це свято свої вітання висловив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він написав у Facebook, що кожне українське місто має бути так само вільним.

"Дорогий Києве, з днем народження. Твоє свято сьогодні особливе. Ще зовсім недавно на твоїх околицях стояла ворожа орда і цілилася у твоє тіло. Хтось казав 72, а хтось 96 годин потрібно, щоб ти схилив голову перед окупантом. А ти стоїш гордий і вільний, і так буде завжди. Київ зазеленів і причепурився до свого свята, — весна бере своє. У місті менше протитанкових "їжаків", блок-постів з бійницями, табличок "міни", а ранкова вовтузня комунальників сприймається як заспокійливий знак мирного життя української столиці, хоча сьогоднішній світанок і почався з повітряної тривоги. Тривога – з нею живе Київ, так само як і вся Україна, думаючи про наших солдат на передовій і бажаючи їм Божого захисту і нашої спільної святої перемоги", — написав він.

Яценюк побажав звільнення всієї України від російських загарбників.

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"Сильнішою є віра в силу українського духу і непереборну волю. У те, що кожне українське місто буде так само вільним. І що вічний Дніпро від берегів Печерська нестиме свої води через наш вільний Херсон у Чорне море з вільним українським Кримом. І що єдина соборна Україна стане потужною державою на чолі з нашим прекрасним Києвом", — зазначив експрем'єр.

Вітання від мера

Раніше мер Києва Віталій Кличко виклав у соцмережі відео, де привітав усіх з Днем Києва. Він заявив, що душа міста – це люди. До того ж мер не торкнувся теми війни у привітанні.

"Київ… Старовинний і сучасний. Затишний і енергійний. Наше місто стоїть на пагорбах Дніпра вже 1540 років! Горде, нескорене і красиве. І ми його разом робимо ще кращим! Тому що душа нашого міста – це його люди. З Днем народження, Києве. З Днем Києва, дорогі кияни! З Днем народження, наше улюблене місто. Слава Україні! Слава Києву!" – сказав мер столиці.

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