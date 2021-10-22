Залишилось зовсім трохи. Коли в Києві включать опалення

В Україні стартував опалювальний сезон. Фото: колаж "Сьогодні"

Уже в суботу, 23 жовтня, у Києві стартує опалювальний сезон у житлових будинках. До цього тепло запустили в дитячих садках, школах та лікарнях.

Про це повідомили в КП "Київтеплоенерго" на сторінці у Facebook.

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У житлових будинках Києва буде тепло вже 23 жовтня

Як стало відомо, в Києві функціонує одна з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі: дві потужні теплоелектроцентралі, майже 200 котелень та понад 2700 кілометрів теплових мереж.

Відповідно до технологічних норм, розгортання такої системи займає близько 7 днів.

Опалювальний сезон в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

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Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати школи, садкки та лікарні у Києві.

"Теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі садки і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Львові з 20 жовтня призупинили подачу опалення до житлових будинків. Це пов'язано з потеплінням на вулиці.

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