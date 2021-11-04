Звільнення Києва очима очевидця: "Місто було в руїнах, а до нас ставилися, як до худоби"

Володимир Костянтинов згадав, як це було / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 6 листопада, кияни відзначатимуть 78-му річницю визволення Києва від німецької окупації. У далекому 1943 році місто звільнили, але воно тоді являло собою страшну руїну: спалений вщент Хрещатик, розбомблений завод "Більшовик", Бабин Яр з тисячами жертв.

Поділ став мертвою зоною

За словами очевидців, столичний Поділ під час німецької окупації довгий час був закритою, мертвою зоною, німці виселили звідти всіх мешканців. Зона ця тяглася від Дніпра до вулиць Мельникова та Артема, і за вхід туди розстрілювали на місці. Німці хотіли підірвати Поділ, але не вийшло.

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Фото з архіву

Сайт "Сьогодні" поспілкувався із очевидцем тих подій 93-річним Володимиром Опанасовичем Костянтиновим. За його словами, він виразно пам'ятає день, коли звільнили наше місто.

На фото Володимир Костянтинов. Фото: Єдиного координаційного центру КМДА

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Зустріч із розвідкою

Володимир Опанасович каже, що все відбувалося у нього на очах.

"Звільнення міста – це була неймовірна радість для тих, хто жив, а точніше, існував у Києві під час окупації. Нас виселили з Подолу за межі вулиці Артема. Ми вже чекали, що визволення близьке. І пам'ятаю, як натрапили на наших розвідників. Вони питали, як пройти на Поділ. Мені тоді було 15 років. Пам'ятаю, вночі я їх провів на Поділ, бо знав там кожен куточок. А потім був день визволення. Ми змогли вільно пройтися вулицями рідного Подолу, хоча там були пошкоджені деякі будівлі, а Хрещатик був майже весь у руїнах", – згадує Володимир Костянтинов.

Архівне фото

Ставилися, як до худоби

Люди щиро раділи приходу радянських військ.

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"Кияни тріумфували. Нам було дуже важко під час окупації. Ми були безправними, як худоба. Тих, кого поліцаї ловили на вулиці, відправляли на роботу до Німеччини. Німці та поліцаї з нами не рахувалися і ставилися, як до тварин. Як для киянина – для мене це найрадісніший день у житті", – згадує пенсіонер.

На фото Володимир Костянтинов. Фото: Єдиного координаційного центру КМДА

Організатор парадів

Володимир Костянтинов раніше був викладачем гімнастики, допоміг розкрити таланти та фізичний потенціал тисяч київських студентів. Потім Володимир Опанасович протягом кількох десятиліть працював режисером-постановником спортивних парадів на Хрещатику, за що отримав звання "Заслуженого діяча мистецтв".

На фото Володимир Костянтинов. Фото: Єдиного координаційного центру КМДА

"Я був провідним спеціалістом з організації спортивно-мистецьких заходів. Організовував свята для людей не лише у Києві, а й в усіх містах України. Найяскравіші – це 1500-річчя Києва та Олімпіада-80. Все це я організовував… Жодне спортивно-мистецьке свято без мене у Києві не проходило", – розповідає сайту "Сьогодні" Володимир Костянтинов.

Як відзначатиме

Володимир Опанасович у 75 років почав малювати картини, вирізати із дерева скульптурки.

"Творчість рятує від самотності та сумних думок. Деякі картини дарую добрим людям, наприклад, медикам, які мені допомагають. Малюю досі. Цим самим я змушую себе жити. На жаль, через коронавірус обстановка така, що іноді мені навіть нема з ким поговорити. Тому відзначати день визволення Києва буду тихо у своїх спогадах. Мені є що згадати", – каже пенсіонер.

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