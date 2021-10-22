Від 725 до 1800 гривень. У Києві продавали підроблені COVID-сертифікати

Досудове розслідування триває / Фото: Колаж: Сьогодні

Столичні правоохоронці викрили діяльність працівників лабораторії, які видавали COVID-сертифікати без здачі аналізів. Організував злочинний бізнес – лікар.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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"У пошуках бажаючих отримати сертифікат без проходження ПЛР-тестування медику допомагали двоє посередників, а далі від цього залежала ціна послуги – від 725 до 1800 гривень за сертифікат. Неправдиві дані про відсутність у клієнта коронавірусної інфекції у відповідну базу даних вносили медсестри, які у подальшому друкували готовий документ та отримували за це гроші. В день за цією послугою зверталися від 3 до 5 осіб", – розповів заступник начальника – начальник слідчого управління столичного главку Дмитро Шумейко.

Під час обшуків поліцейські вилучили сертифікати, готові до видачі, гроші, комп'ютерну техніку, які долучили до матеріалів кримінального провадження.

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"Порушникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Після проведення необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація події. Досудове розслідування триває", – додав Дмитро Шумейко.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавіруса в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом червоних зон стане більше.

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