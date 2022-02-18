Від евакуації до укриттів. Як врятуватися в Києві у разі наступу РФ

Київ підготувався на випадок вторгнення РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Об’єкти критичної інфраструктури Києва перейшли в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації (НС). Міська влада столиці розповіла, що зроблено на фоні наростаючої агресії РФ.

Про це повідомили у КМДА в Telegram.

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Критична інфраструктура

Забезпечено додаткове виробництво електроенергії на ТЕЦ для безперебійного енергопостачання медзакладів, підприємств критичної інфраструктури тощо. Створені запаси палива, встановлені електрогенератори для безперебійної роботи систем управління містом та ТЕЦ.

Підприємства забезпечені безперебійним зв’язком у разі відсутності мобільного зв’язку та інтернету. Резервна система зв’язку перевірена і працює стабільно.

Система оповіщення та інструкції

Столиця удосконалює систему оповіщення. Розробили також нову систему, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво виділили майже 11 млн грн.

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Місто розробило короткі інструкції для громадян, як діяти у разі НС та отримання сигналу системи оповіщення. Листівки, виготовлені містом, будуть розіслані мешканцям.

Укриття

До фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, які розташовані на об’єктах критичної інфраструктури, та майже 4500 споруд подвійного використання. Їх розташування можна побачити на карті.

У мирний час у спорудах подвійного використання можуть бути магазини, аптеки, кафе тощо. Але в разі НС балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері і надати захист населенню.

Якщо ви виявили приміщення, яке придатне для укриття, треба діяти за алгоритмом.

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Евакуація

У Києві створені комісії з питань евакуації – на рівні КМДА та в кожному районі. Затверджений План евакуації населення. Він визначає місця розташування збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення – в межах міста. Адреси пунктів евакуації позначено на цій карті.

Транспорт

Громадський транспорт працює у штатному режимі. У разі НС – працюватиме відповідно до мобілізаційного плану.

Метро перевозитиме працівників критичної інфраструктури зранку та ввечері, а в інший час використовуватиметься як укриття.

У разі необхідності метрополітен забезпечуватиме евакуацію населення до визначених місць збору, автобуси також будуть використані для евакуації киян.

Буде забезпечено посилену охорону мостів, аеропорту та під’їзних шляхів до них.

Медична система

Лікарні мають резерв ліжок, запас лікарських засобів, виробів медичного призначення, донорської крові та паливно-мастильних матеріалів.

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечений резервом ліків як мінімум на місяць, а відділ медицини катастроф – на 2 місяці, резервом компонентів крові – на тиждень. До речі, можна стати донором крові.

Заклади освіти

Заклади освіти столиці працюють у звичайному режимі. Усі вони мають місця, які у разі НС виконують функції укриття. Усі керівники закладів проінструктовані щодо дій під час НС. Міські служби в разі потреби забезпечать необхідним дітей та викладачів.

Тероборона

Департамент муніципальної безпеки пропонує безкоштовно пройти навчання та приєднатись до бригади тероборони Києва. У лютому вперше провели навчання повного складу 112 бригади тероборони, участь у яких взяли 9 батальйонів.

Для комплектування підрозділів бригади резервістами створена гаряча лінія: 063-651-44-46.

Відкрито рекрутинговий центр для набору резервістів на вул. Хрещатик, 25-А. Ще один такий центр невдовзі розпочне працювати на лівому березі.

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