Від гуркоту машини засипало пилом. У Києві спалахнув скандал через знесення корпусу "Арсеналу"

Скандальний демонтаж будівлі на Печерську. Фото: колаж "Сьогодні"

Кияни обговорюють у соціальних мережах дивний демонтаж будівлі, яка раніше належала заводу "Арсенал" на столичному Печерську. Йдеться про один із корпусів заводу, який знаходиться недалеко від кінотеатру "Зоряний" на перетині Кловського узвозу та вулиці Московській. Коли автомобілі стояли на світлофорі, раптом пролунав сильний гуркіт, а потім дорогу повністю накрило пилом. На опублікованому відео було видно, що на дорогу впало навіть дрібне каміння.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Автомобілі накрило пилом

Як розповів сайту "Сьогодні" автор відео, киянин Сергій Ристенко, він на своєму автомобілі стояв на світлофорі.

"Це було дуже страшно. За парканом зносять старий корпус заводу "Арсенал". Їдеш, нікого не чіпаєш, тут скрегіт, гуркіт і будинок поруч – бабах, і немає його. Найприкріше, що автомобіль я тільки-но вимив, а після цього випадку довелося знову відмивати від пилу", – розповів сайту "Сьогодні" Сергій Ристенко.

Він каже, що після публікації цього відео представники компанії, яка проводить демонтаж будівлі лише запевнили, що подібне більше не повториться. Там запевняють, що знесення частини будівлі проводилося під контролем. Хоча ні водіїв, ні пішоходів ніхто не попереджав про небезпеку.

До речі, люди, які в цей момент проходили поряд, дуже злякалися, дехто навіть почав тікати.

Реклама

Машина у пилу

Реклама

Що кажуть у КМДА?

У департаменті благоустрою КМДА нам повідомили, що вони не займаються капітальними спорудами у місті, інспектори благоустрою контролюють лише тимчасові конструкції.

"Під час виконання подібних робіт територія має бути огороджена парканом. У даному випадку у компанії, яка проводить роботи з демонтажу, відкрито контрольну картку, а територію в місці робіт огороджено парканом", – пояснили нам у департаменті.

Що кажуть власники?

За словами Дмитра Федотенкова, співвласник мережі ресторанів Tarantino Family, якій належить це приміщення, на демонтаж частини будівлі у них є всі необхідні дозвільні документи.

"Проводиться реконструкція цього старого приміщення. Деякі його частини перебувають у аварійному стані. Ремонтувати їх неможливо – лише демонтаж. Роботи з демонтажу проводяться точково і тривають три місяці. Після історії з пилом, який накрив автомобіль, я виїжджав на місце і розбирався чому так сталося. Робітники кажуть, що все було під контролем, тільки вони не розрахували, що під час демонтажу конструкції підніметься стільки пилу", – пояснює сайту "Сьогодні" Дмитро Федотенков.

Він додає, що на будівлі заплановано ще один такий ж за обсягом демонтаж перекриття.

"Надалі ми застосовуватимемо спеціальну захисну сітку, яка не дозволить пилу потрапляти за паркан та створювати незручності для водіїв та пішоходів. Роботи на об'єкті триватимуть ще два місяці. Після реконструкції у будівлі відкриється ринок їжі на першому поверсі, а верхні будуть обладнані під офіси. Розуміючи, яка гостра проблема з паркуванням у центрі міста, ми побудуємо там паркінг на 400 автомобілів", – повідомив сайту "Сьогодні" Дмитро Федотенков.

Раніше ми писали: