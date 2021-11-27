Від лампадок спалахнули колоски. У Києві біля меморіалу жертвам Голодомору сталася НП (відео)

Біля меморіалу жертвам Голодомору у столиці сталася невелика пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

Від лампадок біля меморіалу жертвам Голодомору у Києві задимилися колоски, покладені людьми. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", деяким людям здалося, що одна з жінок почала плювати на вогонь, щоб загасити його.

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Біля скульптури зібралося чимало людей, які приносять лампадки, яблука, хліб та квіти.

В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв голодоморів

У четверту суботу листопада Україна щорічно вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та масових штучних голодів 1921-1923 та 1946-1947 років. У країні відбудуться церемонії покладання квітів, скорботні молитви та запалення свічок на згадку про жертв голодоморів.

Історія встановлення

Пам'ятний день на честь жертв голодоморів 1932-1933 років. проводиться, згідно з президентським указом від 26 листопада 1998 року , виданому на підтримку ініціативи громадських організацій, Міністерства культури та мистецтв України, Державного комітету України у справах релігій, Державного комітету телебачення та радіомовлення України Спочатку дата називалася День пам'яті жертв голодомору.

, виданому на підтримку ініціативи громадських організацій, Міністерства культури та мистецтв України, Державного комітету України у справах релігій, Державного комітету телебачення та радіомовлення України Спочатку дата називалася День пам'яті жертв голодомору. У 2000 році дату було перейменовано на День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій.

дату було перейменовано на День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. 2004-го було встановлено іншу назву – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій.

було встановлено іншу назву – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. І нарешті, у 2007 році з'явилося найменування День пам'яті жертв голодоморів, а в третя неділя травня окремо проводиться День пам'яті жертв політичних репресій.

з'явилося найменування День пам'яті жертв голодоморів, а в окремо проводиться День пам'яті жертв політичних репресій. У квітні 2010 року ПАРЄ підтримало рішення України встановити національний день вшанування жертв голодоморів і закликало інші постраждалі країни проводити аналогічну пам'ятну дату для вшанування жертв режиму.

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