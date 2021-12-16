Відкриття Подільського мосту у Києві знову перенесли: Кличко назвав сроки

Кличко розповів, коли відчинять Подільський міст. Фото: колаж "Сьогодні"

Відкриття автомобільного руху по Подільсько-Воскресенському мосту, яке обіцяли запустити наприкінці цього року, перенесли на наступний.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час підбиття підсумків роботи столичної влади за 2021 рік.

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"Подільський міст ми добудуємо наступного року, хоча обіцяли відкрити цього року. На будівництві мосту позначилася криза через коронавірус, були затримки з постачанням будматеріалів, люди хворіли. Також вплинув менеджерський фактор. Я звільнив свого заступника, який обіцяв відкрити рух по мосту до кінця цього року", – пояснив Віталій Кличко.

Міський голова додав, що роботи з добудови Подільського мосту продовжуються. Загальна довжина мостового переходу – 10 кілометрів.

За словами Кличка, на 90% мостовий перехід збудовано. Навіть готові тунелі для майбутніх станцій метрополітену – четверта лінія метро проходитиме по мосту. Цього року у проєкт внесли зміни: з Подільського мосту обіцяють збудувати з'їзд на житловий масив Троєщина.

"Це дуже важливий об'єкт для міста. Ми добудуємо цей міст, хто б що не говорив. Я тримаю під особистим контролем його будівництво та стежу за роботою щодня", – наголосив Віталій Кличко.

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