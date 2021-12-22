Скасовані рейси та затримки: Київ через збій транспорту скували пробки (мапи)

У столиці вранці утворився транспортний колапс / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві вранці 22 грудня затримується рух громадського транспорту. Крім того, скасували кілька рейсів міської електрички.
Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс" у Telegram.
Рух транспорту затримується
- Затримується рух тролейбусів № 40, 40к на Солом'янській площі у напрямку Палацу Спорту через ДТП. На місце викликано поліцію.
Рух тролейбусів організований через Південний вокзал.
- Затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Коперника у напрямку вул. Старовокзальній з технічних причин.
На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Скасували електрички
22 грудня скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: 7307, 7308, 7315, 7316.
Це сталося з технічних причин.
Затори у місті
На лівому березі затори перед усіма мостами, що ведуть на правий берег. Як повідомляють дані Google maps, стоїть рух на:
- проспект Бажана;
- проспект Соборності;
- Броварському проспекті;
- бульварі Перова;
- проспект Романа Шухевича.
На правому березі пробки на:
- вулиці Академіка Заболотного;
- Кільцевій дорозі;
- проспекті Перемоги;
- вулиці Олени Теліги;
- проспекті Степана Бандери.
В центрі стоїть рух на:
- вулиці Хрещатик;
- бульварі Тараса Шевченка;
- вулиці Мечнікова;
- бульварі Лесі Українки;
- вулиці Грушевського;
- Петровській алеї та ін.
Чому трапляються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.
Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виникла пробка з тролейбусів.
Раніше ми писали:
- У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення Крім того, наприкінці робочої зміни у всіх маршрутках, тролейбусах та трамваях має проводитися вологе прибирання.
- У Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії.