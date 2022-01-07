Відсвяткував на рейках. У Києві неадекватний чоловік паралізував роботу метро (відео)

Його підняли на перон до приходу поліції. / Фото: Колаж: Сьогодні
На станції метро "Теремки" 7 січня на Різдво неадекватний чоловік із пляшкою пива в руках паралізував рух поїздів на синій гілці столичного метрополітену. Чоловік спустився на рейки і стояв там близько 10 хвилин, щось говорячи та розпиваючи пиво.
Горе-екстремала довго вмовляли піти з рейок, але він продовжував мовити про вічне. Незабаром його вдалося підняти на перон.
Коли ж прибула поліція
Користувачі соціальних мереж пишуть, що на місці довго не було поліції. Там же писали, що насправді роботу метро було паралізовано на 30, а не на 10 хвилин.
"Поліцейські одразу опинилися на місці, коли був помічений пасажир на рейках метро. Потяги не ходили 30 хвилин, тому що було необхідно терміново знеструмити контактну рейку, щоб врятувати життя цій людині. А для знеструмлення знадобився час", – розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Києва.
Чоловік був дуже п'яний. Це уродженець Донецької області 1996 року народження.
Хуліган заплатить штрафи
"На чоловіка було складено кілька адміністративних протоколів: перебування у метро у нетверезому стані, дрібне хуліганство та порушення масочного режиму – чоловік був без маски", – розповіли нам у поліції.
Чоловіка відвезла швидка
У метрополітені нам сказали, що після інциденту хулігана забрала швидка. Однак у поліції запевняють, що він не отримав травм.
На Різдво у Києві можуть закривати метро
7 січня у Києві можливе обмеження на вхід для пасажирів п'яти станцій метрополітену Залежно від пасажиропотоку можуть закривати на вхід такі станції:
- "Золоті ворота"
- "Контрактова площа"
- "Поштова площа"
- "Хрещатик"
- "Майдан Незалежності"