Відповідь Кличка Банковій? Як мер хоче повернути собі владу над головами РДА

Віталій Кличко виступив за поновлення роботи райрад. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві збираються відродити райради, скасовані у 2010 році. Для цього на сесії Київради депутати створили підготовчу групу, яка займеться визначенням чисельності та повноваженнями районних рад. Таке рішення підтримали 100 депутатів Київради.

Чому хочуть відродити райради?

Їхнє "воскресіння" – це, очевидно, відповідь команди мера Києва на дії Банкової. Нагадаємо, нещодавно Кабмін вніс зміни до порядку призначення та звільнення голів райдержадміністрацій Києва, фактично відсторонивши від процесу мера столиці, як людину, яка має подавати керівників районів.

Після цього було звільнено трьох керівників столичних районів.

Реклама

"Президент підписав звільнення трьох керівників районних адміністрацій. Ці дії ведуть до прямої узурпації влади, тому що центральна влада бере на себе повноваження місцевої громади. Узурпація за своєю ухвалою – це захоплення влади без законного права", – вважає депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

Перший крок до райрад

Засідання 3 лютого. Фото: Київрада

Сьогодні на сесії Київради депутати зробили перший крок для відродження райрад – створивши підготовчу групу, яка до кінця березня напрацьовуватиме пропозиції до проектів рішень про утворення районних рад у Києві, визначення їх чисельності та чисельності їх апарату, а також визначатиме обсяг повноважень цих порад.

Реклама

Природно, що райради підпорядковуватимуться меру, а не призначатимуться з Банкової чи за рішенням Кабміну.

"Буде враховано думку депутатів, службовців, експертів та представників громадськості щодо створення ефективних органів місцевого самоврядування в районах. Згодом буде сформовано проект рішення та винесено на розгляд профільних постійних комісій міськради", – зазначив секретар Київради Володимир Бондаренко.

Коли будуть вибори?

Володимир Бондаренко підтвердив, що за попереднім таймінгом восени 2022 року мають відбутися демократичні вибори до районних рад з дотриманням основних принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.

Також депутати Київради вирішили, що на перехідний період – до виборів – повноваження самоврядування у районах виконуватимуть структурні підрозділи міського виконавчого органу. Київрада проголосувала і за створення таких підрозділів.

Реклама

Що каже Кличко

За словами мера столиці, ця модель законна та конституційна, і працює у більшості обласних центрів України, де є райони.

"Центральна влада намагається позбавити місцеву владу повноважень – при цьому перекладаючи на неї відповідальність за багато питань, які мають вирішуватись спільно. Мер відповідає за все, і від нього кияни вимагають результатів роботи. Тому голови десяти великих районів столиці мають підпорядковуватися меру. Він має подавати на затвердження кандидатуру керівників районів. А вийшло так, що без погодження з мером глав районів звільнили, без погодження – призначили. І вони за тиждень навіть не прийшли, щоб обговорити свою подальшу роботу. Тому що їхній керівник – не міський голова", – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Думка політолога

Втім, політологи вважають, що ухвалити рішення щодо відродження райрад можна лише на законодавчому рівні.

"Прийняти рішення про відновлення райрад можна лише на законодавчому рівні. Призначити будь-які місцеві вибори може лише Верховна Рада України, а не Київрада", – каже політолог Володимир Фесенко.

Раніше ми писали: