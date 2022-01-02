Хмарна погода у Києві триматиметься весь день: прогноз від синоптиків на 2 січня (мапа)

Температура вночі 3-5 градусів морозу. Колаж "Сьогодні"
Похмура погода у Києві триматиметься весь день, вранці очікується нетривале прояснення.
Про це говориться у прогнозі Українського гідрометцентру.
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Нічний сніг закінчиться ще до ранку. День пройде без опадів, а ввечері сніг розпочнеться знову.
Температура вночі 3-5 градусів морозу, вдень – до 2 градусів морозу. Ближче до ночі стовпчик термометра опуститься до -3 градусів та очікується невеликий снігопад.
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