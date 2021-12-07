"Перегнули палицю": пасажирка таксі, яка "ненавидить українську", вибачилася

Пасажир почав ображати таксиста та погрожувати йому / Колаж "Сьогодні"

Пасажири київського таксі, які казали, що ненавидять українську мову, вибачилися перед водієм.

Про це пише ТСН.

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Перегнули палицю

Коли відео скандалу з'явилося у мережі, водієві зателефонувала його героїня з вибаченнями.

"Я переглянула... Вибачте, ми реально перегнули палицю", – сказала жінка.

У свою чергу водій таксі зазначає, що видалити відео, що розійшлося по Мережі, вже неможливо, але і в поліцію щодо розпалювання ворожнечі звертатися не збирається.

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Подробиці скандалу

Під час поїздки пасажирка заявила, що ненавидить українську мову. Після цього таксист зупинив машину та попросив жінку та її супутника покинути салон. Водій сказав, що не везтиме їх через таке ставлення до державної мови.

В результаті пасажир почав ображати таксиста та погрожувати йому.

Водій ще раз попросив пасажирів залишити салон та віддав гроші за поїздку. Наприкінці чоловік назвав таксиста "націоналістом" та "твариною".

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