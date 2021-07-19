"Перші 50 раундів вистояв": Кличко на честь свого ювілею записав відео

Столичний градоначальник розповів, як себе почуває в свої 50 і озирнувся на прожите їм життя

Кличко з боксера перетворився на політика. Колаж "Сьогодні"

Мер Києва, а у минулому легендарний боксер, чемпіон світу Віталій Кличко сьогодні відзначає 50-річчя. В честь цього він опублікував відео головних моментів свого життя – успіхи у спорті, які допомогли йому потрапити в політику і очолити столицю України.

Про це він розповідає на своїй сторінці в Facebook.

У 90-х і на початку 2000-х Віталія знав весь світ за його заслуги в ринзі, а з 2006-го почав політичну кар'єру у Київраді. У 2012-му навіть пройшов до Верховної Ради. У парламенті просидів недовго – у 2014-му обраний мером Києва, а у 2020-му переобрався.

"Друзі, перші 50 раундів вистояв. Життя несеться швидко. Й іноді, згадуючи його моменти, думаєш: невже це все було зі мною? Чи хотів би я змінити щось, якби була така можливість? Мабуть, ні. Всі виклики, що долав, і всі радощі, які пережив – це моя історія. Й історія людей, які були поруч, і які сьогодні поруч зі мною. Колись я обрав своїм гаслом слова: "Немає нічого неможливого". І це було і залишається моїм життєвим кредо. Бо так і є, якщо ти віриш у себе, у свою мрію, у свою справу і готовий працювати та битися до кінця. Переможного! З таким настроєм я й зустрічатиму завтра свої 50. Усього 50. Бо попереду ще багато історій", – написав Кличко.

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Також Кличко показав спортивні та екстремальні вправи, які може виконувати у 50 років. Зокрема, як стрибає з парашутом з висоти 5000 метрів, виконуючи трюки у повітрі, як підкорює гірську вершину, висотою понад 5000 метрів – сходження на гору Казбек, як під час ранкового тренування долає на велосипеді дистанцію в 50 кілометрів.

Відзначимо, за час своєї політичної кар'єри Кличко відзначився неодноразовими смішними фразами. Як повідомляли новини "Сьогодні", у листопаді 2020-го він вирішив видати книгу зі своїми цитатами, не посоромившись посміятися над самим собою.

А нещодавно Кличко навіть влаштував реп-баттл із київським музикантом.