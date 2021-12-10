Платні пакети у магазинах. Як у Києві дотримуються нових правил

Супермаркети у Києві поки що не поспішають відмовлятися від пластикових пакетів / Фото: Колаж: Сьогодні
З 10 грудня пластикові пакети стали платними. Ця заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг.
Як пише сайт "Сьогодні", у столиці поки що не поспішають дотримуватися нових правил.
У "Великій Кишені" на проспекті Петра Григоренка пакетики продовжують брати безкоштовно. У магазині кажуть, що ці пакети не підпадають під заборону. За гроші там продають лише великі пакети.
Біля одноразових пакетів встановлено таблички.
У Метро одноразові пакетики вже по 1,50 грн.
"УНІАН" пише, що магазини VARUS продають пакети по 1 копійці. А ось у магазинах "Сільпо" вартість пакетів у чеках не вказують.
"Тут все, як в законі написано – пакети платні та всюди попередження для клієнтів, що їхня вартість…одна копійка. Така сума навіть пенсіонерів не стимулюватиме переходити на торбинки та іншу екологічну тару багаторазового використання", – сказала клієнтка VARUS.
Якими мають бути ціни на пакети
Ціна пакета без ручок та без бічних складок повинна становити 2 грн, а пакет без ручок з бічними складками може коштувати 2,50 грн. Дорожче може бути пакет із ручками та бічними складками – 3 грн.
Три етапи обмежень на розповсюдження пластикових пакетів
- Перший етап. З 10 грудня безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші.
- Другий етап. З березня 2022 заборона на поширення пакетів до 50 мікрометрів.
- Третій етап. З 1 січня 2023 року заборона на використання всіх пакетів товщиною до 50 мікрометрів.
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