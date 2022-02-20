Плюсова температура та без дощу: погода у Києві 20 лютого

Стовпчики термометрів цього дня піднімуться до 8 градусів тепла/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у неділю, 20 лютого, буде сухою. Цього дня сильного вітру очікувати не варто. Очікується "плюсова" температура повітря.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

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20 лютого в столиці України опадів не прогнозують. Сильного вітру цього дня теж не буде.

За інформацією Укргідрометцентру, стовпчики термометрів цього дня коливатимуться від 6 до 8 градусів тепла.

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Потрібно відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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