По 600 гривень. У Києві викрили схему з продажу підроблених ПЛР-тестів (фото)

Аферисти створили спеціальний чат-бот в одному з месенджерів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві правоохоронці викрили чоловіка і жінку, які можуть бути причетні до продажу підроблених COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів. Було продано близько 200 фальшивих документів. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Чоловік і жінка віком 24-х і 22-х років створили спеціальний чат-бот в одному з месенджерів.

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У ньому вони приймали замовлення на виготовлення підроблених ПЛР-тестів з негативним результатом на COVID-19 за ціною 600 гривень. Крім того, продавалися міжнародні свідоцтва про вакцинацію вартістю 1200 гривень.

Підроблені довідки про ПЛР-тести / Фото: Нацполиция

"У своїй діяльності правопорушники використовували підроблені печатки та логотип відомої української клініки. За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів", – відзначили в прокуратурі.

Поліція затримала шахраїв / Фото: Нацполиция

За місцем проживання зловмисників та в їх автомобілях проведені обшуки. Вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів. Крім того, копи знайшли листування із замовниками підроблених документів.

Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті

Згідно з постановою Кабміну, сертифікат міститиме в собі таку інформацію:

прізвище, ім'я власника українською мовою;

дату народження власника;

унікальний номер сертифіката;

кінцеву дату терміну дії сертифіката;

дані про повний курс вакцинації від COVID-19;

інформацію про факт одужання від COVID-19 та/або про тестування на COVID-19.

Зазначимо, що кожному COVID-сертифікату надається унікальний електронний ідентифікатор і формується QR-код.

Крім того, у мобільному застосунку бачитимете фотографія власника сертифіката. Її візьмуть з Єдиного державного демографічного реєстру.

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