Майже всю Україну накриє сніг: погода на 21 січня

Сьогодні опадів не буде лише в трьох областях/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в п'ятницю, 21 січня, переважно буде сніжною. Цього дня пориви вітру сягатимуть 12 м/с. Крім того, прогнозують мороз. Через "мінусову" температуру можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні опадів не прогнозують лише в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там буде хмарна погода. На решті території — сніг. Вітер — західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозують від -2 до +1 градуса. На сході очікується від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла.

У північних регіонах — від -2 до +1 градусу. На півдні очікується 0-3 градуси тепла.

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У Києві йтиме сніг, від -2 до 0 градусів, а в Сімферополі прогнозують мокрий сніг — +1-3 градуси.

Що робити під час сильного вітру?