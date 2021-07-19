Під Фастовом мешканців налякали рейки біля станції – хитаються болти. Реакція "Укрзалізниці" (відео)

Як розповів сайту "Сьогодні" один з місцевих жителів, він виявив, що розхитані 30 болтів поспіль

Аварія на залізниці. Колаж: "Сьогодні"

У Київській області місцеві жителі заявили про аварійну ситуацію на залізниці біля вокзалу в Фастівському районі.

Зняв і опублікував ролик, де видно, як хитаються десятки кріплень, які утримують рейки, місцевий житель.

"Залізничний вокзал Кожанка (Фастівський район Київської області – Ред.). Це так має бути? Такий стан жд-дороги, я так розумію, по всій країні?", – підписав відео інтернет-користувач Вячеслав Дзюба.

Як розповів сайту "Сьогодні" автор, це залізнична колія напроти самого вокзалу.

"Я перевірив і з'ясував, що розхитані 30 болтів поспіль. У коментарях люди мені написали, що це лише "квіточки". За словами місцевих жителів, ця ділянка шляху знаходиться поблизу великого залізничного вузла", – сказав він.

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Місцеві жителі закликали керівництво "Укрзалізниці" звернути увагу на проблему.

"У нас сотні людей їздять до Києва і назад на електричці, через шкірянці їздять потяги на південь (наприклад, потяг" Київ-Одеса ") і захід (наприклад," Київ-Рівне "), тому хочемо, щоб керівництво" Укрзалізниці "звернуло увагу на стан полотна ", – розповіли нам місцеві жителі.

В "Укрзалізниці" нам відповіли, що опубліковане відео вже вивчають фахівці.

"Фахівці розберуться, перевірять інформацію і дадуть відповідь", – повідомили нам в прес-службі "Укрзалізниці".

Раніше ми писали, що між станціями Вільча і Янов "Укрзалізниця" закінчила реконструкцію колії.

Також повідомлялося, що в Закарпатській області "Укрзалізниця" планує розібрати ділянку Іршава – Приборжавське легендарної Боржавської вузькоколійки.