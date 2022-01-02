Під Києвом 19-річний водій збив двох пішоходів (фото)

У Київській області сталася серйозна ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні
На Київщині 19-річний хлопець збив двох пішоходів. Це сталося на одній із вулиць у селі Гора.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області у Facebook.
Водій автомобіля Skoda Fabia наїхав на пішоходів: 54 та 51 років, які йшли по проїжджій частині дороги праворуч у напрямку руху автомобіля.
"В результаті даної ДТП обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Бориспільської лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бориспільського РУП. Поліцейські встановлюють обставини події", – йдеться у повідомленні.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.