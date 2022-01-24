Під Києвом фура розчавила легковик, люди загинули на місці (фото)

У Київській області легковик влетів під вантажівку / Фото: Колаж: Сьогодні
Під Києвом на Одеській трасі біля Василькова сталася смертельна ДТП. Троє людей загинуло.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Аварія сталася у селі Путрівка. Легковий автомобіль сплюснуло під фурою.
Потрібна допомога співробітників ДСНС / Фото: dtp.kiev.ua
"Водій автомобіля daewoo lanos залетів під припарковану вантажівку", – пишуть у Мережі.
На місці працюють рятувальники та "швидка".
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.