Під Києвом BMW зіткнувся з машиною швидкої допомоги: є постраждалі (відео)

Водій не надав легковику перевагу в русі / Фото: Колаж: Сьогодні

На в'їзді до Києва, недалеко від повороту на село Чайки, сталася аварія. BMW зіткнувся з автомобілем швидкої допомоги.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

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"Причиною аварії зі слів очевидців стало те, що водій "швидкої" намагався розвернутися, але не надав перевагу в русі легковому авто. Точно поки невідомо, чи були в той час увімкнено проблискові маяки чи ні", – йдеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, постраждало чотири людини, їм надається медична допомога.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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