Під Києвом дівчина через нерозділене кохання підпалила себе

17-річна дівчина облила себе бензином та підпалила через 24-річного хлопця

17-річна дівчина облила себе бензином / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 15 липня, у селі Ставки Фастівського району 17-річна дівчина через нерозділене кохання облила себе бензином та підпалила.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Поруч із неповнолітньою дівчиною перебував її товариш, який не розгубився та загасив полум’я, виливши на неї відро води.

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"Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що дівчина з 24 річним хлопцем вживали алкоголь, після чого неповнолітня і здійснила необдуманий вчинок. На щастя, товариш вчасно загасив полум’я і дівчина отримала незначні опіки", – повідомили правоохоронці.

На молодика склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 180 КУпАП (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння). Поліцейські встановлюють всі обставини події та вирішують питання щодо притягнення батьків дівчини до адміністративної відповідальності.

Раніше ми повідомляли, що в Житомирській області 15-річну дівчину підозрюють у вбивстві свого 14-річного хлопця. Тіло юнака знайшли під цеглою недалеко від його будинку.