Під Києвом ДТП – водій знепритомнів за кермом (фото)

На Київщині в аварії постраждало троє людей / Фото: Колаж: Сьогодні
Вранці у Бородянці (Київська область) сталася серйозна ДТП. Зіткнулися два легкові автомобілі – Lada і Chery.
Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.
Як виявилося, водій Lada знепритомнів і тому в'їхав до опонента.
"Свідки додають, що коли водій таки прийшов до тями – від нього був чутний запах алкоголю", – пишуть у Мережі.
За попередньою інформацією, усі троє (водії автомобілів та пасажир Lada) були госпіталізовані.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.
Раніше ми писали:
- Поліцейські влаштували дві переслідування на вулицях Києва. Обидві закінчилися ДТП (відео)
- У Києві через серйозну ДТП на мосту утворилася пробка: як потрапити до центру міста (карта)
- 4 роки ДТП із Зайцевою: винуватця веде себе, ніби готується вийти на волю
- На Волині водій іномарки на смерть збив матір трьох дітей та загинув сам (фото)
- На Буковині внаслідок жахливого ДТП загинуло двоє людей (фото)