Під Києвом ДТП – водій знепритомнів за кермом (фото)

На Київщині в аварії постраждало троє людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці у Бородянці (Київська область) сталася серйозна ДТП. Зіткнулися два легкові автомобілі – Lada і Chery.

Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.

Реклама

Як виявилося, водій Lada знепритомнів і тому в'їхав до опонента.

"Свідки додають, що коли водій таки прийшов до тями – від нього був чутний запах алкоголю", – пишуть у Мережі.

Зіткнулися два легкові автомобілі / Фото: Київ Оперативний

Реклама

За попередньою інформацією, усі троє (водії автомобілів та пасажир Lada) були госпіталізовані.

Усіх учасників аварії госпіталізували / Фото: Київ Оперативний

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

Реклама

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

Раніше ми писали: