Під Києвом масштабна пожежа – окупанти обстріляли склад (фото)

Під Києвом горів склад / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі 12 березня в селі Квітневе Броварського району (Київська область) через обстріл військовими РФ виникла пожежа на складі зберігання замороженої продукції.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС області.

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"Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", – йдеться у повідомленні.

Склад спалахнув уночі. Фото: ДСНС

У Харкові окупанти знову обстріляли ядерний об'єкт

Російські окупанти атакували Харківський фізико-технічний інститут, де знаходиться експериментальний ядерний реактор В результаті почалася пожежа у сусідньому гуртожитку. Наразі обстріл ще триває.

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Зазначається, що в інституті розміщено ядерну установку "Джерело нейтронів, засноване на підкритичному збірнику, керованому лінійним прискорювачем електронів". Наразі його повністю знеструмили.

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