Під Києвом масштабна пожежа – окупанти обстріляли склад (фото)

Під Києвом горів склад / Фото: Колаж: Сьогодні
Вночі 12 березня в селі Квітневе Броварського району (Київська область) через обстріл військовими РФ виникла пожежа на складі зберігання замороженої продукції.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС області.
"Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", – йдеться у повідомленні.
У Харкові окупанти знову обстріляли ядерний об'єкт
Російські окупанти атакували Харківський фізико-технічний інститут, де знаходиться експериментальний ядерний реактор В результаті почалася пожежа у сусідньому гуртожитку. Наразі обстріл ще триває.
Зазначається, що в інституті розміщено ядерну установку "Джерело нейтронів, засноване на підкритичному збірнику, керованому лінійним прискорювачем електронів". Наразі його повністю знеструмили.