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Під Києвом чоловік зупинив рух на трасі, щоб перевести дворняг через дорогу (відео)

Ольга Кравченко
13 грудня, 18:33
Водій довго махав руками автомобілістам, але багато хто просто пролітав мимо

Під Києвом на Бориспільській трасі водій став у лівому ряду та зупинив рух транспорту, щоб допомогти перейти дорогу дворовим собакам.

Відео опублікував dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Допоміг перебратися на другий бік двом собачкам, що в жаху застрягли на розділовому газоні", – написали в Мережі.

Деякі водії просто продовжували свій шлях, не звертаючи увагу на знаки, якими намагався їх зупинити рятівник собак.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

Оскільки ця ділянка траси дуже небезпечна, то це цілком могло призвести до серйозної ДТП.

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Найпоширеніші причини ДТП:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

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