Під Києвом патруль-фантом знайшов на трасі 8-річного хлопчика (фото)

Дитина пішла шукати свою маму до столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора ввечері з Гостомелю до Києва на засніженому узбіччі дороги йшов хлопчик. Це помітили патрульні, які опинилися на даному відрізку дороги на автомобілі "фантом".

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України в Facebook.

Реклама

"Самотній, замерзлий, без шапки, але такий впевнений у своїй місії… 8-річний хлопчик йшов на пошуки мами, яка, з його слів, 4 дні не з’являється вдома. Батько у цей час теж був на роботі. Вдома лишилася старша сестра та молодший брат. А малий вирішив самостійно розшукати свою маму, оскільки знає, де вона працює у Києві. Він сам пройшов близько 4-х кілометрів у напрямку столиці", – йдеться у повідомленні.

Хлопчик пройшов близько чотирьох кілометрів / Фото: Нацполиция

За інформацією патрульних, разом із дитиною вони вирушили на київський завод, де працює його мама. Але за допомогою колег матері вдалося розшукати лише батька.

Реклама

"Зателефонували батькові та повідомили про подію. Батько з матір’ю скоро приїхали до патрульних та зустрілися з малим", – додають у поліції.

Цю ситуацію візьмуть на контроль офіцери ювенальної превенції та шкільні офіцери поліції.

У Харкові знайшли 9-річну дитину – шукало все місто

У Харкові на території Саржиного Яру увечері 13 листопада загубився 9-річний Микита Голубков. У місті зібрали групу волонтерів для пошуку дитини. Проте за кілька годин хлопчик сам прийшов додому.

Реклама

За інформацією координатора пошуків від волонтерів Євгена Мусорова, хлопчик сам після довгої прогулянки повернувся додому.

Читайте також: