Під Києвом патруль-фантом знайшов на трасі 8-річного хлопчика (фото)

Дитина пішла шукати свою маму до столиці / Фото: Колаж: Сьогодні
Вчора ввечері з Гостомелю до Києва на засніженому узбіччі дороги йшов хлопчик. Це помітили патрульні, які опинилися на даному відрізку дороги на автомобілі "фантом".
Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України в Facebook.
"Самотній, замерзлий, без шапки, але такий впевнений у своїй місії… 8-річний хлопчик йшов на пошуки мами, яка, з його слів, 4 дні не з’являється вдома. Батько у цей час теж був на роботі. Вдома лишилася старша сестра та молодший брат. А малий вирішив самостійно розшукати свою маму, оскільки знає, де вона працює у Києві. Він сам пройшов близько 4-х кілометрів у напрямку столиці", – йдеться у повідомленні.
За інформацією патрульних, разом із дитиною вони вирушили на київський завод, де працює його мама. Але за допомогою колег матері вдалося розшукати лише батька.
"Зателефонували батькові та повідомили про подію. Батько з матір’ю скоро приїхали до патрульних та зустрілися з малим", – додають у поліції.
Цю ситуацію візьмуть на контроль офіцери ювенальної превенції та шкільні офіцери поліції.
У Харкові знайшли 9-річну дитину – шукало все місто
У Харкові на території Саржиного Яру увечері 13 листопада загубився 9-річний Микита Голубков. У місті зібрали групу волонтерів для пошуку дитини. Проте за кілька годин хлопчик сам прийшов додому.
За інформацією координатора пошуків від волонтерів Євгена Мусорова, хлопчик сам після довгої прогулянки повернувся додому.