Під Києвом пенсіонерка влаштувала ДТП: є постраждалі, серед них дитина (фото)

На Київщині у ДТП постраждало багато людей. Фото: колаж "Сьогодні"
У Київській області 7 січня сталася жахлива ДТП. Внаслідок аварії постраждали чотири особи, з них одна дитина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
Аварію спровокувала пенсіонерка
7 січня близько 14:00 на перехресті автодороги Північно-східний об'їзд Києва з вулицею міста Бориспіль сталася аварія.
За попередніми даними, 76-річна пенсіонерка з Києва, керуючи автомобілем Nissan Almera, не надала перевагу в русі та зіткнулася з Renault Scenic під керуванням 44-річного водія.
Є постраждалі
Внаслідок ДТП обидва водії та два пасажири Nissan Almera – 35 та 12 років – отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Бориспільської лікарні.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.
На Київщині сталася жахлива ДТП. Фото: поліція Київської області
На Прикарпатті у страшній ДТП загинуло немовля
Увечері 7 січня у Коломиї Івано-Франківської області сталася страшна ДТП. Внаслідок аварії загинув 5-місячний малюк.
7 січня о 18:55 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП у місті Коломия на автодорозі Н-10.
На місці події з'ясувалося, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів. Внаслідок ДТП загинула 5-місячна дитина.
Рятувальники відключили клем АКБ, а також передали травмованих людей працівникам екстреної медичної допомоги.