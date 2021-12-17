Під Києвом потяг збив на смерть жінку (відео)

На Київщині сталася трагедія. Фото: колаж "Сьогодні"
У п'ятницю, 17 грудня, у Київській області на станції Тарасівка потяг збив жінку – вона не помітила залізничний транспорт.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Подробиці трагедії
Як розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Київської області, на станції Тарасівка на залізничному переїзді товарний потяг збив жінку, яка переходила переїзд і не помітила транспорт.
"На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють вік загиблої. На вигляд їй 35-40 років. При жінці не було документів і мобільного телефону", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.
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Під Харковом потяг на смерть збив дівчину
У соціальних мережах з'явилося відео трагедії, яка сталася 19 жовтня.
На відео видно, що дівчина збиралася перейти через залізничне полотно. Спочатку вона пропустила один потяг, а після того як він проїхав – почала йти. Та коли вона помітила що наближається другий потяг, то різко пробігла вперед, але вже було пізно.
Від отриманих травм дівчина померла миттєво.
"19-річна дівчина пропустила один потяг, але через загальний шум і навушники занадто пізно помітила інший", – йдеться в повідомленні.
Схожі історії
18 жовтня в місті Сміла Черкаської області учениця 9-го класу потрапила під потяг. Дівчинка йшла до школи. Залізничну колію 9-класниця переходила в навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів.
Попередньо у дитини діагностували:
- відкриту черепно-мозкову травму;
- перелом кісток черепа;
- забій головного мозку;
- переломи обох передпліч.
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