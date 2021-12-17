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Під Києвом потяг збив на смерть жінку (відео)

Олександр Марущак, Софія Ковнір
17 грудня, 16:30
Загибла переходила переїзд і не помітила залізничний транспорт

На Київщині сталася трагедія. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 17 грудня, у Київській області на станції Тарасівка потяг збив жінку – вона не помітила залізничний транспорт.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Подробиці трагедії

Як розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Київської області, на станції Тарасівка на залізничному переїзді товарний потяг збив жінку, яка переходила переїзд і не помітила транспорт.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють вік загиблої. На вигляд їй 35-40 років. При жінці не було документів і мобільного телефону", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

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Під Харковом потяг на смерть збив дівчину

У соціальних мережах з'явилося відео трагедії, яка сталася 19 жовтня.

На відео видно, що дівчина збиралася перейти через залізничне полотно. Спочатку вона пропустила один потяг, а після того як він проїхав – почала йти. Та коли вона помітила що наближається другий потяг, то різко пробігла вперед, але вже було пізно.

Від отриманих травм дівчина померла миттєво.

"19-річна дівчина пропустила один потяг, але через загальний шум і навушники занадто пізно помітила інший", – йдеться в повідомленні.

Схожі історії

18 жовтня в місті Сміла Черкаської області учениця 9-го класу потрапила під потяг. Дівчинка йшла до школи. Залізничну колію 9-класниця переходила в навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів.

Попередньо у дитини діагностували:

  • відкриту черепно-мозкову травму;
  • перелом кісток черепа;
  • забій головного мозку;
  • переломи обох передпліч.

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