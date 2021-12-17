Під Києвом потяг збив на смерть жінку (відео)

На Київщині сталася трагедія. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 17 грудня, у Київській області на станції Тарасівка потяг збив жінку – вона не помітила залізничний транспорт.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Подробиці трагедії

Як розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Київської області, на станції Тарасівка на залізничному переїзді товарний потяг збив жінку, яка переходила переїзд і не помітила транспорт.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють вік загиблої. На вигляд їй 35-40 років. При жінці не було документів і мобільного телефону", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

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Під Харковом потяг на смерть збив дівчину

У соціальних мережах з'явилося відео трагедії, яка сталася 19 жовтня.

На відео видно, що дівчина збиралася перейти через залізничне полотно. Спочатку вона пропустила один потяг, а після того як він проїхав – почала йти. Та коли вона помітила що наближається другий потяг, то різко пробігла вперед, але вже було пізно.