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Під Києвом легковик врізався у вантажівку: загинув молодий хлопець (фото)

Володимир Козир
28 грудня, 22:40
Троє пасажирів легкового автомобіля постраждали

23-річний чоловік загинув у ДТП/Колаж: "Сьогодні"

У Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Легковик зіткнувся з вантажівкою.

Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

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Деталі аварії

Мешканка Кагарлика, яка керувала автомобілем Suzuki не впоралася з керуванням та допустила зіткнення з вантажівкою Mercedes, яка рухалася зустрічною смугою.

Є постраждалі та загиблий

В результаті автопригоди 21-річна, 33-річна та 48-річний пасажири легковика отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Обухівської центральної районної лікарні для надання допомоги. Ще один 23-річний пасажир авто загинув на місці до приїзду швидкої допомоги.

Водій легковика не впорався з керуванням/Фото: dtp.kiev.ua

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Легковик врізався у вантажівку, яка рухалася зустрічною смугою/Фото: dtp.kiev.ua

Одна людина загинула на місці аварії/Фото: dtp.kiev.ua

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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