Під Києвом п'ятеро до смерті побили підлітка та залишилися без покарання

17-й хлопець загинув під час бійки у селі Малютянка / Фото: Колаж: Сьогодні
Києво-Святошинський районний суд Київської області закрив кримінальне провадження у справі про загибель 17-річного Сашка Бондаря, якого побили п'ятеро людей. Підозрювані уникли відповідальності.
Про це повідомляє Обозреватель.
Трагедія сталася 12 липня 2020 року у селі Малютянка Києво-Святошинського району. На березі озера компанія, в якій були мешканці столиці, відзначала день народження одного з них. 17-річний Сашко їм зауважив, після чого компанія вирішила помститися.
"Сьогодні кричить моя душа! Мені боляче від того, що на місці покійного Сашка можуть опинитися наші діти. Події відбувалися в літній липневий день, о 20:30, на озері, де було повно молоді, дітей, дорослих", – написала адвокат потерпілих Марина Ілляшенко у Facebook.
Сашко помер у дворі лікарні, де його намагалися реанімувати. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство), а вже пізніше після дивних висновків експертизи про те, що смерть підлітка не пов'язана зі побиттям, – за ч.4 ст. 296 (Хуліганство).
Підозрювані залишаються на свободі
Як пишуть ЗМІ, мати одного з них працює в Міністерстві юстиції.
Обвинувальний акт передали до суду із чотириденним запізненням, що дозволило судді Києво-Святошинського районного суду Ганні Перекупці 21 січня 2022 року взагалі закрити кримінальне провадження. Підозрювані залишаються на свободі.
Адвокат потерпілої сторони має намір після проходження апеляційної інстанції звертатися до Європейського суду.
У Дніпрі хлопець до смерті побив свого батька
Смертельні випадки під час бійок є досить частим явищем. Наприклад, у Дніпрі 19-річний хлопець до смерті побив свого батька. Чому скоїв вбивство — невідомо, проте до цього вони разом вживали алкоголь.
У поліцію про подію повідомила дружина загиблого, яка під час бійки була у сусідній кімнаті. Близько 8 ранку вона почула крики та сварку між батьком та сином, а потім звуки бійки. Через 10 хвилин все стихло. Жінка не одразу вийшла подивитися, що трапилося, бо була налякана конфліктом.