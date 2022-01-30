Жахлива аварія під Києвом: вагітна жінка загинула до приїзду медиків (фото)

Водії транспортних засобів були тверезими/Фото: колаж: поліція Київської області/"Сьогодні"
У Київській області поблизу селище Гребінки сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинула вагітна жінка.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Деталі
ДТП за участю автомобілів "ВАЗ 2121" та "Mazda" поблизу селища Гребінки сталася 30 січня близько 6:00.
За кермом "ВАЗ 2121" був 28-річний водій, його пасажирка — 29-річна вагітна дружина померла до приїзду медиків. Рятувальникам довелося діставати жінку за допомогою спеціального обладнання.
31 річна водійка автомобіля "Mazda" — працівниця банку. Після ДТП перебувала в шоковому стані. Алкоголю в організмі обох водії не було.
Після встановлення всіх обставин ДТП слідчі нададуть правову кваліфікацію даній події.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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