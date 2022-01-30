Жахлива аварія під Києвом: вагітна жінка загинула до приїзду медиків (фото)

Водії транспортних засобів були тверезими/Фото: колаж: поліція Київської області/"Сьогодні"

У Київській області поблизу селище Гребінки сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинула вагітна жінка.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Деталі

ДТП за участю автомобілів "ВАЗ 2121" та "Mazda" поблизу селища Гребінки сталася 30 січня близько 6:00.

За кермом "ВАЗ 2121" був 28-річний водій, його пасажирка — 29-річна вагітна дружина померла до приїзду медиків. Рятувальникам довелося діставати жінку за допомогою спеціального обладнання.

31 річна водійка автомобіля "Mazda" — працівниця банку. Після ДТП перебувала в шоковому стані. Алкоголю в організмі обох водії не було.

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Після встановлення всіх обставин ДТП слідчі нададуть правову кваліфікацію даній події.

Пасажирка "ВАЗ 2121" загинула на місці аварії/Фото: поліція Київської області

Обоє водії були тверезими/Фото: поліція Київської області

Всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці/Фото: поліція Київської області

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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