Під Києвом біля школи спалахнула масштабна пожежа – відео

Під Києвом сталася пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області в селі Микуличі вранці 22 жовтня розпочалася масштабна пожежа. У небо піднявся чорний дим.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "360 Новини".

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Зазначається, що загоряння почалося поблизу школи-недобудови близько 6:50.

Інші деталі інциденту поки не відомі, рятувальники не прокоментували подію.

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З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 21 жовтня, сталося 655 пожеж, 14 осіб померли у вогні. А з початку року сталося 66 155 загорянь, 1262 особи загинули, 1077 – постраждали.

Найбільше загорянь – 21 780 – було в житлових секторах.

Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:

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