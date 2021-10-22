Під Києвом біля школи спалахнула масштабна пожежа – відео

Під Києвом сталася пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні
У Київській області в селі Микуличі вранці 22 жовтня розпочалася масштабна пожежа. У небо піднявся чорний дим.
Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "360 Новини".
Зазначається, що загоряння почалося поблизу школи-недобудови близько 6:50.
Інші деталі інциденту поки не відомі, рятувальники не прокоментували подію.
З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців
За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 21 жовтня, сталося 655 пожеж, 14 осіб померли у вогні. А з початку року сталося 66 155 загорянь, 1262 особи загинули, 1077 – постраждали.
Найбільше загорянь – 21 780 – було в житлових секторах.
Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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