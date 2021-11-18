Підготовка до Нового року? Фантастичні звірі залишають Офіс президента (фото, відео)

Біля Офісу президента у Києві демонтують дитячий майданчик із фантастичними тваринами, повідомляє кореспондент "Сьогодні". Відома вже всім арт-локація – дитячий майданчик, оформлена за мотивами творів Марії Приймаченко – всесвітньо відомої української художниці.

Безкоштовна локація була відкрита ще влітку.

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Робітники збирають декорації / Фото: Сьогодні

Тепер швидше за все замість неї буде ковзанка чи новорічне містечко. Робітники, які розбирають зараз дитячий майданчик, не знають, що буде замість нього.

Фантастичних тварин більше не буде біля ВП / Фото: Сьогодні

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Де можна буде відзначити Новий рік у Києві

В цьому році новорічні свята пройдуть не лише у центрі Києва. Організатор масштабних міських гулянь Folk Ukraine розширюється на терени Київської області.

Проект "Зима за містом" пройде у "Добропарку", а новорічні заходи розпочнуться там уже з 1 грудня, як у Європі.

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