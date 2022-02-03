Підставляють відра для води зі стелі: поліклініка у Києві шокувала своїми умовами (фото)

Заклад потребує термінового ремонту/Фото: колаж: Facebook/Наталія Стависька/"Сьогодні"
У мережі з'явилися фото поліклініки на Нивках у Києві. Заклад знаходиться у жахливому стані та потребує ремонту.
Світлини з медичного закладу розмістила у соцмережі киянка Наталія Стависька.
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"Так хочеться ділитися приємними новинами, але… Потрапила сьогодні на четвертий поверх поліклініки (Щербаківського 70). Реально страшно", — написала жінка в соцмережі.
На одному з фото видно, як підлога в закладі встелена рушниками для всмоктування води. Зі стелі капає вода, тому вирішили підставити тазики й відра.
Стеля в медичному закладі в жовтих плямах від води, відвалюється штукатурка.
У харківському метро обвалилася стеля
В Харкові обвалилася стеля у переході метро Майдан Конституції. Під час інциденту ніхто не постраждав.
"Обвалилася штукатурка на стелі при підході до станції метро Площа Конституції. Обсяг досить великий", — сказав речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер.
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