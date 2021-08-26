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Підпал офісу Денісової. Нападник кинув коктейль Молотова в двері Верховного суду (фото)

Вікторія Барановська
26 серпня, 19:56
Зловмисник намагався втекти від поліцейських на моноколесі

Під час затримання чоловік вимагав пустити до нього журналістів / Фото: колаж "Сьогодні"

Чоловік, який 26 серпня кинув коктейль Молотова в офіс омбудсмена, намагався підпалити ще і двері Верховного касаційного суду.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

Після скоєного злочину чоловік намагався втекти на моноколесі, але його затримали співробітники Управління державної охорони.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Затриманим виявився 51-річний українець, він знаходиться в Печерському управлінні поліції. Співробітники з'ясовують всі обставини події.

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Примітно, що під час затримання чоловік вимагав пустити до нього журналістів та скаржився, що влада не звертає уваги на його проблеми.

"У мене забрали все, і єдине, що мені залишалося – це те, що зробили в 2014 році – підпалити їх офіси, інакше вони не хочуть знати і чути наші проблеми. Я це зробив, я не порушив ні законів, ні правил", – сказав він.

За даним фактом слідчими Печерського управління поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Фото: Київська міська прокуратура

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