Погода у Києві різко зміниться: прогноз від синоптика на завтра (карта)

Погода в Києві на 14 грудня / Колаж "Сьогодні"

У Києві завтра, 14 грудня, місцями невеликі опади, підвищена вологість повітря та хмарність.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Температура у столиці коливатиметься від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла.

"Будемо рятуватися яскравим одягом та фруктами", – пише синоптик.

Погода в Україні на 14 грудня. Фото: Наталки Діденко

Реклама

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.

Раніше ми писали: