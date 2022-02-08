Погодні гойдалки: чого чекати завтра у Києві – прогноз

У столиці буде плюсова температура, але сніжно. Фото: колаж "Сьогодні"
Погода у Києві, 9 лютого, буде похмурою та з опадами. Синоптики прогнозують мокрий сніг, але вдень буде плюсова температура повітря.
Про це повідомляє Gismeteo.
9 лютого у столиці пройде похмуро та з опадами у вигляді мокрого снігу.
Температура повітря вночі становитиме -2 градуси, а ось вдень очікується 5 градусів тепла.
Швидкість вітру цього дня досягне максимуму 13 м/с.
Погода у Києві 9 лютого. Скріншот
Як пережити перепади температури?
Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.
Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.
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