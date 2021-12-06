Занурюємось у Новий рік! Під ОПУ готують святковий ярмарок (фото)

До Нового року під ОПУ запрацює святкова локація / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Офісом президента готуються відкрити святкову локацію з ковзанкою.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Біля Офісу президента сніг почистив та встановлені будиночки. Мабуть, для новорічного ярмарку.

На подвір'ї поодинокий пікет іноземця.

"Хтось його обдурив, він вийшов на пікет", – сказала нам охорона ОПУ.

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Коли засяє ялинка на Софійській площі

Відкриття та засвічування святкових вогнів заплановане, як завжди, на 19 грудня. Як запевняють організатори новорічного свята, головну ялинку країни прикрасять новими іграшками.

Також на Софійській площі продовжується монтаж ковзанки навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Вона, до речі, буде безплатна для дітей. Робітники кажуть, що наразі ковзанка на початковій стадії готовності. Вони тільки зробили основу для її розміщення.

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській площі, цього року послідовність робіт змінили. Спочатку зроблять ковзанку, облаштують новорічне містечко та в останню чергу поставлять і прикрасять головну ялинку. Робиться це, щоб встановити гігантський купол з гірлянд над Софійською площею.

Яка буде ялинка

Коштує ялинка та декорації 25-27 млн гривень – гроші надають спонсори й організатори.

"Не знаємо, яка буде верхівка – ангели, зірка чи щось таке. Це буде сюрприз. Обіцяю, що такої ялинки ще не було, навіть у світі такої не робили. Хоча минулого року ми увійшли до п'ятірки ялинок Європи, але тепер ми перейшли межу від кількості до якості", – каже Ігор Добруцький, засновник та директор компанії "Folk Ukraine".

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