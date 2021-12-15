Поки брав інтерв'ю у начальника поліції: у Києві у журналіста вкрали велосипед

У столиці вкрали велосипед у співробітника видання новин / Фото: Колаж: Сьогодні
У журналіста "РБК-Україна" Олега Черниша вкрали велосипед. Інцидент стався, поки він брав інтерв'ю у начальника поліції Києва.
Про це журналіст розповів на своїй сторінці у Facebook.
За словами представника ЗМІ, велосипед стояв у коридорі його під'їзду та був захований за дверима. У цей час він був у будівлі Головного управління Національної поліції.
"Що таке "київський парадокс"? Це коли береш інтерв'ю у начальника київської поліції, а в цей момент у тебе крадуть велосипед прямо з-під квартири, прикутий до стіни і захований за дверима спільного з сусідами коридору", – написав Олег Черниш.
Поки що невідомо, чи писав журналіст заяву до поліції про зникнення велотранспорту.
Квартирні крадіжки у столиці
У Києві за дев'ять місяців цього року було зареєстровано 1743 квартирні крадіжки, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Розкрито було 26% злочинів.
Пандемія істотно вплинула на кількість майнових злочинів, оскільки з 2019 року спостерігається значне зниження кількості квартирних крадіжок, адже багато господарів перебувають вдома, працюють дистанційно.
Найчастіше у Києві квартирні крадіжки фіксуються у таких районах:
- Дніпровському,
- Солом'янському,
- Деснянському.