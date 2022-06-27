Поліція вручила повістки двом сотням киян у несподіваному місці

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Столичні правоохоронці та військові комісари у складі зведених мобільних груп провели рейд нічними розважальними закладами, щоб перевірити дотримання комендантської години. Ряду порушників вручили повістки до армії, повідомили у Національній поліції.

Голова столичної поліції Іван Виговський повідомив, що упродовж вихідних правоохоронці провели перевірку 420 закладів.

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"Поліцейські Києва разом із військовими комісарами вночі посилено патрулюють вулиці міста, сквери та парки, а також акцентується увага на перевірках нічних розважальних закладів. З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади та виявлено 413 осіб, які порушили комендантський час. З-поміж цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. В результаті 219 чоловікам було вручено повістки у військкомат", — сказав він.

Крім того, правоохоронці виявили осіб, які мали при собі наркотичні речовини. За всіма виявленими фактами розпочато кримінальні провадження.

"Поліцейські склали 73 адміністративні протоколи за статтями 178 – розпиття алкогольних напоїв у заборонених місцях, 173 – дрібне хуліганство, 185 – злісна непокора законному розпорядженню чи вимогам поліцейського Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми й надалі проводитимемо такі відпрацювання, адже кожен мешканець столиці має розуміти всю серйозність ситуації та усвідомлювати небезпеку, яка ще є з боку країни-агресора. Хочу наголосити, що під час комендантської години категорично заборонено пересуватися містом, крім спецтранспорту та випадків нагальної потреби", – зазначив начальник поліції Києва.

Комендантська година

Нагадаємо, з 15 травня комендантська година у Києві триватиме з 23:00 по 05:00. Також визначено графік роботи комунального транспорту:

метро – з 06:00 по 22:00;

наземний транспорт – з 06:00 по 23:00.

Раніше ми розповідали, які правила комендантської години та що робити, якщо вас затримав патруль.