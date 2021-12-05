"Полярний Експрес" та казка про Лускунчика: як святкували Новий рік останні 4 роки біля головної ялинки країни

Напередодні новорічно-різдвяних свят всі міста України перетворюються на казку / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулого року головну ялинку країни традиційно запалили у День Святого Миколая, 19 грудня. У центрі Києва встановили штучну ялинку заввишки 31 метр, яку прикрасили 1,5 тис. іграшок та понад 10 км гірлянд.

Про це пише компанія Folk Ukraine у Facebook.

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"Новорічні спогади — це як тепла ковдра, яка вкриває тебе і від цього раптом стає так затишно-затишно! Пропонуємо взяти тобі нашу тепленьку ковдру зі спогадів, сісти зручніше і пригадати новорічні пригоди останніх 4-х років, які ми проживали разом", – пише Folk Ukraine.

Як святкували Новий рік останні 4 роки біля головної ялинки

2020. Перші святкування у нових умовах, але від цього не менш очікувані! Головну ялинку країни запалював Віталій Кличко разом із Святим Миколаєм.

Перші святкування у нових умовах, але від цього не менш очікувані! Головну ялинку країни запалював Віталій Кличко разом із Святим Миколаєм. 2019. Тематикою цього року була казка про Лускунчика, а святкування були справді по-особливому казковими.

Тематикою цього року була казка про Лускунчика, а святкування були справді по-особливому казковими. 2018 року. Ми разом запалювали на концертах, каталися потягом "Полярного Експресу" і передавали близьким привітання на великому екрані на Софійській площі.

Ми разом запалювали на концертах, каталися потягом "Полярного Експресу" і передавали близьким привітання на великому екрані на Софійській площі. 2017. "НеоРік", в якому ми насолоджувалися незвичайним парком крижаних скульптур, казковим амфітеатром під "зоряним небом" і, звичайно ж, нашою прикрашеною красунею ялинкою.

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Коли засяє ялинка на Софійській площі

Відкриття та засвічування святкових вогнів заплановане, як завжди, на 19 грудня. Як запевняють організатори новорічного свята, головну ялинку країни прикрасять новими іграшками.

Також на Софійській площі продовжується монтаж ковзанки навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Вона, до речі, буде безплатна для дітей. Робітники кажуть, що наразі ковзанка на початковій стадії готовності. Вони тільки зробили основу його розміщення.

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Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській площі, цього року послідовність робіт змінили. Спочатку зроблять ковзанку, облаштують новорічне містечко та в останню чергу поставлять і прикрасять головну ялинку. Робиться це, щоб встановити гігантський купол із гірлянд над Софійською площею.

Яка буде ялинка

Коштує ялинка та декорації 25-27 млн гривень – гроші надають спонсори та організатори.

"Не знаємо, яка буде верхівка – ангели, зірка чи щось таке. Це буде сюрприз. Обіцяю, що такої ялинки ще не було, навіть у світі такої не робили. Хоча минулого року ми увійшли до п'ятірки ялинок Європи, але тепер ми перейшли межу від кількості до якості", – каже Ігор Добруцький, засновник та директор компанії "Folk Ukraine".

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