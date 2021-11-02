Допомогли впасти з пенька. Що сталося з легендарною скульптурою Їжачка у Києві (фото)

Дерев'яний стовп під Їжачком втомився / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві від рук вандалів постраждала скульптура Їжачка, встановленого у сквері на вулиці Рейтарській. Легендарний персонаж був повалений із пня на землю, повідомляє "Сьогодні".

Як заявив голова Шевченківської РДА Олег Гаряга, вандалів уже шукають правоохоронці, а про пошкоджений їжачок повідомили небайдужі громадяни.

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"Цією справою вже займаються правоохоронні органи. Водночас хочу всіх заспокоїти – ми найближчим часом повернемо на місце Їжачка. Наразі над його реставрацією працює наша комунальна служба", – написав у соціальних мережах Олег Гаряга.

Скульптура їжачка досить давно тішить око городян. Фото: Олег Гаряга / Фото: Facebook

У автора пам'ятника Костянтина Скритуцького своя версія НП.

"Дерев'яний стовп під Їжачком втомився чинити опір силі земного тяжіння і з мінімальними втратами для Їжачка впав. Їжачка швидко забрали з вулиці і завтра його доставлять до мене до майстерні. Постараємося повернути Їжачка на місце якнайшвидше!", – написав у себе на сторінці у соціальних мережах Костянтин Скритуцький.

Скоро їжака повернуть на місце. Фото: Олег Гаряга / Фото: Facebook

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Як розповіла сайту "Сьогодні" помічниця скульптора, пень, на якому стояв Їжачок, був уже старий і трухлий.

"Його давно планували замінити. Їжачка ремонтували неодноразово, а пень ніколи не ремонтувався. Можливо, хтось справді залазив на пень, і не витримавши навантаження, він звалився на землю. Наразі скульптура знаходиться у комунальників Шевченківського району. Ми відвеземо її до майстерні скульптора та ухвалимо рішення про необхідний ремонт", – пояснила нам Марина, помічник скульптора Костянтина Скритуцького.

Зараз їжачок у майстерні. Фото: Олег Гаряга / Фото: Facebook

Покарання за вандалізм

Вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель та інших споруд, у тому числі пам'ятників, які не включені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єктів єдиної транспортної системи, їх складових частин та іншого майна у громадських місцях, карається так:

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штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; або громадськими роботами строк від 150 до 300 годин;

строк від 150 до 300 годин; або виправними роботами строк до двох років;

строк до двох років; або обмеженням свободи строк до трьох років;

строк до трьох років; або позбавленням волі на той же строк.

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