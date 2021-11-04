Попросив занести сумку додому. У Києві чоловік насильно утримував дівчину у квартирі

Рятувальникам довелося відчиняти двері до квартири / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві повідомили про підозру чоловіку, який насильно утримував у квартирі дівчину. 61-річний зловмисник попросив перехожу допомогти йому занести сумку до свого дому. Потім чоловік силоміць заштовхав її в будинок і зачинив двері.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.

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До поліції звернулася дівчина із заявою про те, що невідомий насильно утримує її у квартирі багатоповерхівки на вулиці Милославській.

"Переговори зі зловмисником не дали позитивного результату, тож розуміючи, що життю та здоров’ю заявниці може загрожувати небезпека, за допомоги працівників ДСНС ми потрапили до квартири. У ванній кімнаті перебувала 20-річна потерпіла. Вона розповіла, що чоловік підійшов до неї на вулиці та попросив допомогти йому занести додому сумку, на що вона погодилась. Зайшовши до оселі, 61-річний киянин заштовхав її до кімнати та зачинив вхідні двері. Дівчина злякалась, забігла до ванної та одразу зателефонувала на спецлінію 102", – розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Серебряк.

Що загрожує чоловікові

Підозрюваний не зміг пояснити свій вчинок і перебував у стані сп'яніння. Під час перевірки прилад Драгера показав 2,4 проміле вмісту алкоголю в організмі.

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Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі чи викрадення людини.

Наразі районний суд вирішує питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

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