Після ракетного удару по ТЦ у Кременчуці: що зміниться в Києві

У ДСНС Києва заявили про нові рекомендації для киян. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Києві призупинили роботу дитячих майданчиків та розважальних комплексів, які розміщені на території торговельно-розважальних центрів. Це пов'язано з трагедією у ТЦ "Амстор" у Кременчуці, по якому російські війська завдали ракетного удару.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував деталі заборони.

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Мета – не допустити нових трагедій

У ДСНС Києва кажуть, що після трагедії в Кременчуці, вони розробили свої рекомендації для об'єктів масового скупчення людей, зокрема з приводу припинення роботи дитячих майданчиків та розважальних комплексів на території ТРЦ. Зроблено це для того, щоб не допустити трагедій у столиці. Люди повинні дотримуватись нових правил в умовах війни.

"На жаль, наші люди вже розслабилися і перестали реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ми надали свої рекомендації до КМДА та Київської військової адміністрації щодо роботи об'єктів масового скупчення людей", – розповіла сайту "Сьогодні" речник столичної ДСНС Світлана Водолага.

Вона додала, що будь-який керівник об'єкта – ТРЦ, ТЦ, ресторану чи бізнес-центру – несе відповідальність за життя та здоров'я людей, які там перебувають і працюють. Керівник об'єкта повинен гарантувати безпеку громадянам та під час повітряної тривоги організувати інформування людей.

"Відвідувачі повинні знати, куди бігти в укриття, а керівництво об'єктів має передбачити місце, де люди можуть сховатися від небезпеки. Це може бути укриття в підвальному приміщенні чи приміщенні подвійного застосування – паркінг чи метрополітен. Якщо на території ТРЦ немає бомбосховища чи підвального приміщення, то керівник зобов'язаний налагодити контакт із найближчими сусідніми об'єктами, де люди можуть сховатися від небезпеки", – сказала Світлана Водолага.

Все має бути продумано

Життя за умов війни потребує нових рішень. Керівники таких об'єктів, як ТРЦ, ресторани та ТЦ, повинні передбачити алгоритм дій у нових умовах.

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Наприклад, ви прийшли до ресторану та замовили обід. Вам принесли страви й тут пролунав сигнал тривоги. Що робити в таких ситуаціях – йти, не розплатившись? Або брати тарілки із собою в укриття?

"Все залежить від керівника об'єкта, якщо він не хоче втрачати свої кошти. Він має напрацювати механізм дій у таких ситуаціях. Як варіант, розрахунок відвідувачів ще під час оформлення замовлення, а також запропонувати одноразовий посуд, щоб віддати їжу клієнту, якщо раптом пролунає сигнал повітряної тривоги", – зазначили у ДСНС.

Нові рекомендації

ДСНС Києва направила свої рекомендації до Київської військової адміністрації та КМДА.

"У Київській військовій адміністрації вже підготували розпорядження – призупинити роботу дитячих майданчиків та розважальних комплексів у торгових центрах та ТРЦ. Вони не працюватимуть до окремого розпорядження. Ми у свою чергу не рекомендуємо киянам відвідувати місця великого скупчення людей, де немає бомбосховищ", – додала Світлана Водолага.

Керівники об'єктів масового скупчення людей мають провести навчання з евакуації відвідувачів. Також їм доручено організувати сповіщення про сигнал повітряної тривоги на території об'єкта, якщо його немає.

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Рятувальники рекомендують керівникам об'єктів інформувати громадян про шляхи евакуації, щоб не допускати паніки. Люди мають бути поінформованими та чітко знати, куди бігти до виходу, а також де саме шукати укриття на самому об'єкті чи біля нього.

"Ми радимо нашим громадянам перед походом до магазину чи торговельного центру попередньо ознайомитися, де розташовані найближчі об'єкти укриття. Карту бомбосховищ можна подивитися на сайті КМДА. Про свою безпеку кияни мають думати насамперед", – зазначили рятувальники.

Що ще рекомендують?

У ДСНС Києва рекомендували міській владі тимчасово зупиняти роботу ТЦ, ТРЦ, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

"Ми рекомендували припиняти роботу об'єктів із масовим скупченням людей, але поки що рішення щодо цієї рекомендації немає. Також ми рекомендували зупинити роботу об'єктів, на території яких і по сусідству взагалі немає об'єктів укриття. Поки невідомо, чи піде місто на такий крок, оскільки подібні рішення ухвалюються комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У нас немає повноважень забороняти будь-що, а лише вносити пропозиції – остаточне рішення за міською владою", – зазначила Світлана Водолага.

Також рятувальники рекомендували обмежити кількість відвідувачів на території об'єктів масового скупчення людей до тієї, яка може поміститися у його укритті.

"Якщо укриття розраховане на 500 осіб, то в магазині або ТРЦ не може бути одночасно понад 500 осіб. Поки це тільки рекомендація, остаточного рішення від міста немає", – заявила Світлана Водолага.

Відомо, що багато магазинів та торговельних центрів продовжують свою роботу, коли звучить сигнал повітряної тривоги. Як запевняють у ДСНС Києва, в окремому дорученні контроль за роботою таких об'єктів покладено на співробітників поліції.

Що кажуть у поліції?

У поліції Києва пояснюють, що до них ще не надходили документи про тимчасове припинення роботи дитячих майданчиків та розважальних комплексів у ТРЦ. Правоохоронці чекають на відповідні документи.

У поліції кажуть, що їхні співробітники не чергують біля кожного столичного ТЦ – їх у місті дуже багато. Такі об'єкти мають власну охорону. Співробітники охоронних служб повинні допомагати людям безпечно залишити приміщення в разі сигналу тривоги.

"На кожному об'єкті, де є масове скупчення людей, є своя охорона, яка опікується питаннями евакуації відвідувачів у разі сигналу тривоги. Правоохоронці виїжджають на місце, якщо надходять повідомлення від громадян, що у ТРЦ чи магазині ігнорують сигнали повітряної тривоги та продовжують працювати. Поліцейські можуть виїжджати на місце та проводити перевірку – оскільки це загроза безпеці громадян", – зазначили в поліції Києва.

Хто відповідає?

Нагадаємо, відповідальність за безпеку відвідувачів ТРЦ та магазинів покладено на керівника цього об'єкта.

"Якщо люди постраждали, то в будь-якому випадку буде відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовуватимуть, чи є провина керівника об'єкта чи нема. І остаточне рішення визначатиме суд, зокрема й щодо питань виплати компенсацій", – заявили у ДСНС Києва.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про працівника ТЦ у Кременчуці, який пояснив, як дивом вижив після ракетного удару.Також розвідка Великої Британії розповіла чому Росія вдарила по цьому ТЦ.