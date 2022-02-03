Після стрілянини у Дніпрі в Києві люди зібралися на мітинг – стрім

Рідні загиблих вийшли під ВП / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві 3 лютого проходить "Мітинг справедливості". Захід ініціювали сім'ї, у яких діти загинули внаслідок нестатутних відносин під час проходження служби у військових частинах. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", родичі загиблих уже зібралися біля Офісу президента.
Батьки загиблих військовослужбовців об'єдналися в громадську організацію "Родини нескорених", щоб добитися справедливості та зупинити свавілля командирів.
В акції беруть участь батьки військовослужбовців, які загинули у 2018-2019 роках у військовій частині НГУ 3021, де служив Артемій Рябчук — солдат, який 27 січня розстріляв чотирьох своїх товаришів по службі та вбив одну цивільну жінку.
Мітинг відбудеться також у Дніпрі
В одній із закритих груп у соціальній мережі Facebook на підтримку дніпровського стрільця Артемія Рябчука йдеться, що мітинг може відбутися і у Дніпрі, проте 5 лютого.
Це вже друга група на підтримку Рябчука, оскільки першу було заблоковано.
Трагедія 27 січня у військовій частині
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні Південмашу.
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військовослужбовці почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.