Прибічники окупантів мітять газові труби на житлових будинках у Києві (відео)

Розмітка коригування вогню. Скріншот відео

По Києву орудує чимало посібників окупантів, які розмічають житлові будинки для коригування вогню. До того ж позначки залишають навіть на газових трубах, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Увага! Диверсанти розставили по місту багато міток. Зокрема, балістичні. А сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Будьте пильні! Як тільки бачите таке, одразу звертайтеся до поліції!" – каже мер Києва.

У Києві немає російських військ, лише диверсанти

"Ворог намагається прорватися з боку Гостомелю, Житомира. Там агресори знешкоджені. Нині у Києві діють диверсійні групи – було кілька зіткнень, стрілянини. Поранено, станом на 6:00 ранку, 35 осіб, з них двоє дітей", – раніше заявив Кличко у відеозверненні.

Реклама

Чати у соцмережах Київщини заполонили російські агенти

Форуми та гурти у WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масово заполонили однакові повідомлення. Автори повідомлень активно розпитують про те, як дістатися Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатися з Броварів до Борисполя. Це ворожі агенти.