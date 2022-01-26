Постраждалий під час протестів під Радою помер? Ми дізналися правду

Під час мітингів під Радою чоловікові стало погано / Фото: Колаж: Сьогодні

У поліції спростували загибель протестувальника під час акції ФОП під Верховною Радою у Києві. Постраждалому справді стало зле, але медики надали йому допомогу, і він живий.

Про це сайту "Сьогодні" розповіла пресофіцер Печерського управління поліції Оксана Тищенко.

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Що писали в Мережі?

Про загибель чоловіка заявив лідер руху "SaveФОП" Сергій Доротич. За його словами, потерпілого били по голові правоохоронці.

У поліції додали, що в Мережі поширили ще один фейк На сторінці організаторів акції написали, що протестувальника вбили та відвезли у невідомому напрямку.

Що сталося насправді?

Копи запевнили, що інформація про смерть чоловіка – фейк, людина жива. Протестувальникові стало зле, він знепритомнів. Поліцейські та нацгвардійці надали йому першу допомогу.

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"Людині стало зле. Їй було надано допомогу. Все з чоловіком було добре. Інформація, що хтось помер під Верховною Радою, не підтверджена ще відучора. Яка доля цієї людини і що з нею зараз, нам не відомо. Але те, що біля парламенту вчора ніхто не помер, – це факт", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

Протести ФОПів у Києві

Мітинг підприємців 25 січня завершився штурмом парламенту та сутичками. Правоохоронці намагалися витіснити протестувальників. Кілька десятків людей затримано.

ФОПи вимагають від влади відстрочити введення обов'язкових касових апаратів або програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Вони скаржаться, що іще не відновили докарантинний рівень доходів і ініціатива влади загрожує їм розоренням.

Після вчорашнього мітингу ФОПи заявили про початок безстрокової акції протесту і мають намір щодня протестувати під Радою. Сьогодні, 26 січня, підприємці знову вийшли на мітинг – сайт "Сьогодні" веде онлайн-трансляцію з місця подій.